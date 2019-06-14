Путин повысил зарплаты судьям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судьям. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза с 1 октября 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина. С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого указа, который ежегодно продлевался.

Опрошенные Накануне.RU эксперты посчитали, что снижение зарплат чиновникам на 10% было лишь имитацией "сплочения с народом".