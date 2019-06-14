Курганцев призывают проголосовать в интернете за благоустройство городских кортов и установку уличных тренажеров

Курганцев призывают проголосовать в интернете за установку уличных тренажеров и реконструкцию спортивных кортов. В онлайн-голосовании представлены несколько территорий, из этих вариантов любой гражданин может выбрать только один и проголосовать.

Голосование проходит до 25 июня на сайте "Инициативы Зауралья" - проекты-победители будут реализованы в 2020 году.

Стоит отметить, что сейчас уже определились территории-лидеры - установка уличных тренажеров на территориях гимназии №27, школы №5 в Заозерном поселке и школы №11 в Шевелевке.

Проголосовать за эти объекты можно здесь.