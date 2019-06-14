Губернатор Прикамья поручил властям Перми не торопиться с реформой НТО

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил властям Перми не торопиться с реформой нестационарных торговых объектов (НТО). По мнению главы региона, следует провести дополнительные консультации с бизнесменами и активней привлекать краевого уполномоченного по правам предпринимателей Анатолия Маховикова к обсуждению вопроса о наведении порядка на рынке НТО с представителями бизнес-сообщества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующие рекомендации прозвучали во время Х краевого форума предпринимателей "Дни пермского бизнеса" , после того, как общественница Екатерина Безгодова обратилась к Максиму Решетникову с просьбой наложить мораторий на снос киосков с частных земель, до тех пор, пока не будут должным образом подготовлены муниципальные земли.

Губернатор подчеркнул, что власти региона готовы помогать предпринимателям и компенсировать их затраты, в случае, если бизнес был легальный. Максим Решетников отметил, что проводить реформу НТО только за счет предпринимателей некорректно, ведь все заинтересованы в наведении порядка в отрасли.

Напомним, новую схему размещения НТО на территории Пермского края утвердило Министерство промышленности, предпринимательства и торговли в прошлом году. В Прикамье предусмотрено свыше 1800 мест для размещения киосков. 21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

Администрация Перми неоднократно подчеркивала, что схема размещения нестационарных торговых объектов подвижна и в нее могут вноситься изменения как по количественному значению, так и по специализации тех или иных объектов. Для повышения эффективности взаимодействия с бизнесом городские власти разработали регламент рассмотрения заявления о включении дополнительных мест в схему НТО. В проекте документа описан алгоритм рассмотрения заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о внесении изменений в схему НТО. Таким образом, предприниматель сможет выбрать из перечня то место, которое его устраивает по местоположению и цене, а затем принять участие в торгах.

Кроме того, еженедельно в каждом районе Перми начали проходить встречи с предпринимательским сообществом, специализирующимся на нестационарной торговле. В обсуждениях принимают участие главы территориальных органов или их заместители, руководители функциональных органов. Эти встречи призваны решить конкретные вопросы предпринимателей.

Ранее сообщалось, что была создана рабочая группа при бизнес-омбудсмене края Анатолии Маховикове. Однако ассоциация "За сохранение НТО" недавно приняла решение покинуть ее, разочаровавшись в недостаточных возможностях влиять на принятие решений. Общественники предлагают наделить бизнес-омбудсмена законодательной инициативой.