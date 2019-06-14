Елену Малышеву осудили за передачу о "детях-кретинах"

Елена Малышева и ее программа "Жить здорово" на Первом канале снова отличились и загремели в скандальную историю.

Сюжет под названием "Кретинизм. Откуда он берется?" вызвал неоднозначную реакцию. В заставке программы появился заголовок "Мой ребенок – идиот". Малышева предложила гостям передачи обсудить тему "детей-кретинов", заявив, в частности, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". Помимо этого, в ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

В соцсетях многие резко отреагировали на формулировки в передаче Малышевой. Высказались в том числе и профессионалы, а также некоммерческие организации.

"Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм — Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью", - цитирует РИА Новости заявление организации "Аутизм-регионы".

Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.