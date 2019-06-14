США показали "доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Американские военнослужащие распространили видеозапись, где, по их версии, видно, как иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с судна, подвергшегося нападению.

В заявлении говорится, что патрульный катер КСИР класса "Гашти" подошел к танкеру Kokuka Courageous, уже покинутому моряками.

Черно-белая запись низкого качества сопровождается помехами и объединяет несколько фрагментов, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении, отмечает Regnum.

Напомним, в четверг иранское агентство Press TV сообщило, что два нефтеналивных судна подверглись атаке в Оманском заливе, на них произошли взрывы. С танкеров были поданы сигналы о помощи.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по Front Altair была выпущена торпеда.

МИД России начал проверку информации о россиянах в составе экипажа норвежского танкера, который подвергся нападению. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 граждан РФ, никто из них не пострадал.