Центральный банк сегодня может снизить ключевую ставку

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

Центральный банк сегодня может снизить ключевую ставку

На сегодняшнем заседании совет директоров Центрального банка может принять решение о снижении ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики неоднократно анонсировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ставка может снизиться на 0,25 процентных пунктов на фоне замедления годовой инфляции и мягкой риторики ФРС. Однако ряд аналитиков предполагает, что регулятор возьмет паузу до второго полугодия, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники торгов практически не сомневаются в том, что ЦБ примет решение понизить ключевую ставку, отмечают аналитики FxPro. Сейчас Банк России избавлен от необходимости защищать рубль от избыточного давления санкций, поэтому он может следовать за с трендами мировых регуляторов.

"Чуть больше чем за полгода большинство мировых ЦБ развернуло курс монетарной политики в сторону смягчения, пытаясь удержать собственные экономики от резкого замедления из-за торговых войн США и Китая. Российская экономика также испытывает трудности с ростом, а уровень инфляции раз за разом оказывается слабей ожиданий. В этих условиях у Центробанка есть необходимость и возможность смягчения политики", - рассказали в FxPro.

Большинство аналитиков склоняются к сценарию снижения ставки на 0,25%. Регулятор может отметить возможность дальнейшего смягчения на горизонте года, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Инфляция опустилась до 5,0%. Ситуация на финансовых рынках благоприятствует снижению ставки. Бурной реакции игроков не ожидается. На фоне прогнозируемого снижения ставки в США отток инвесторов из рублевых бумаг не предвидится", - отметил он.

Нейтральным остается и геополитический фон, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Среди благоприятных факторов: высокий уровень цен на нефть, стабильный курс рубля.

"Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу. В подтверждение такого развития событий свидетельствуют и свежие данные по недельной инфляции, согласно которым годовая инфляция по состоянию на 10 июня замедлилась до 5% против 5,1% на конец мая", - говорит Кравченко, добавляя, что с точки зрения регулятора острой необходимости смягчать процентную политику все же нет, поэтому Банк России может сохранить паузу до второго полугодия.

После смягчения ДКП Банк России будет ориентироваться на показатель потребительского кредитования, если всплеска не будет, то новое понижение ключевой ставки станет более существенным, отмечают аналитики FxPro:

"Отрицательными моментами низких ставок можно назвать перегретый рынок жилья, потенциальный кредитный пузырь и слишком высокую инфляцию. Все три риска сейчас не представляют угрозы: рынок недвижимости стагнирует несколько лет, явно нуждаясь в более низких ставках и рефинансировании. Кредитование населения, год от года, растет все высокими темпами (на 20%), однако до общемировых стандартов пока еще далеко. Как мы видим, в последнее время инфляцию не так-то просто разогнать даже повышением НДС".

Снижение ставок может стать хорошей новостью для экономики России, однако, в текущих условиях потребуется активно понижать ставку на протяжении всего 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании в апреле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор сообщил о росте инфляционных ожиданий населения.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Центральный банк сегодня может снизить ключевую ставку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ключевая ставка, центральный банк, заседание совета директоров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2019 01:25 Мск Сбербанк снизил ставки по вкладам
Ранее 05.07.2019 13:42 Мск Центральный банк рассмотрит возможность снижения ставки на 0,5% в июле
Ранее 17.06.2019 02:19 Мск Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу
Ранее 14.06.2019 13:30 Мск Центральный банк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.05.2019 16:05 Мск Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка
Ранее 23.05.2019 09:32 Мск Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки до конца 2019 года
Ранее 22.05.2019 10:31 Мск Аналитик: Центральный банк может снизить ключевую ставку в июне

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети