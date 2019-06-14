Центральный банк сегодня может снизить ключевую ставку

На сегодняшнем заседании совет директоров Центрального банка может принять решение о снижении ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики неоднократно анонсировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ставка может снизиться на 0,25 процентных пунктов на фоне замедления годовой инфляции и мягкой риторики ФРС. Однако ряд аналитиков предполагает, что регулятор возьмет паузу до второго полугодия, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники торгов практически не сомневаются в том, что ЦБ примет решение понизить ключевую ставку, отмечают аналитики FxPro. Сейчас Банк России избавлен от необходимости защищать рубль от избыточного давления санкций, поэтому он может следовать за с трендами мировых регуляторов.

"Чуть больше чем за полгода большинство мировых ЦБ развернуло курс монетарной политики в сторону смягчения, пытаясь удержать собственные экономики от резкого замедления из-за торговых войн США и Китая. Российская экономика также испытывает трудности с ростом, а уровень инфляции раз за разом оказывается слабей ожиданий. В этих условиях у Центробанка есть необходимость и возможность смягчения политики", - рассказали в FxPro.

Большинство аналитиков склоняются к сценарию снижения ставки на 0,25%. Регулятор может отметить возможность дальнейшего смягчения на горизонте года, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Инфляция опустилась до 5,0%. Ситуация на финансовых рынках благоприятствует снижению ставки. Бурной реакции игроков не ожидается. На фоне прогнозируемого снижения ставки в США отток инвесторов из рублевых бумаг не предвидится", - отметил он.

Нейтральным остается и геополитический фон, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Среди благоприятных факторов: высокий уровень цен на нефть, стабильный курс рубля.

"Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу. В подтверждение такого развития событий свидетельствуют и свежие данные по недельной инфляции, согласно которым годовая инфляция по состоянию на 10 июня замедлилась до 5% против 5,1% на конец мая", - говорит Кравченко, добавляя, что с точки зрения регулятора острой необходимости смягчать процентную политику все же нет, поэтому Банк России может сохранить паузу до второго полугодия.

После смягчения ДКП Банк России будет ориентироваться на показатель потребительского кредитования, если всплеска не будет, то новое понижение ключевой ставки станет более существенным, отмечают аналитики FxPro:

"Отрицательными моментами низких ставок можно назвать перегретый рынок жилья, потенциальный кредитный пузырь и слишком высокую инфляцию. Все три риска сейчас не представляют угрозы: рынок недвижимости стагнирует несколько лет, явно нуждаясь в более низких ставках и рефинансировании. Кредитование населения, год от года, растет все высокими темпами (на 20%), однако до общемировых стандартов пока еще далеко. Как мы видим, в последнее время инфляцию не так-то просто разогнать даже повышением НДС".

Снижение ставок может стать хорошей новостью для экономики России, однако, в текущих условиях потребуется активно понижать ставку на протяжении всего 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании в апреле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор сообщил о росте инфляционных ожиданий населения.