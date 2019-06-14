Ханты-Мансийск стал "стотысячником" – в городе родился "юбилейный" житель

Сегодня в столице Югры будут чествовать младенца, который стал стотысячным жителем Ханты-Мансийска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Его вместе с семьёй поздравят в окружном правительстве.

Глава города Максим Ряшин рассказал, что получение Ханты-Мансийском нового статуса – города с населением свыше 100 тысяч человек – историческое событие, которое ставит перед столицей нефтяной житницы новые задачи.

"Главная из них – обеспечение оптимального уровня комфортности проживания каждого жителя. Мы должны сохранить положение, при котором развивающийся такими быстрыми темпами город, сохранит позиции одного из самых экологически чистых, безопасных, удобных и привлекательных для проживания и посещения туристами мест", - сказал Ряшин.