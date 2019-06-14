Зауралье улучшило позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Курганская область резко улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, об этом сообщила директор департамента экономического развития региона Светлана Афанасьева.

По ее словам, Зауралье поднялось с 82 сразу на 58 место.

Сейчас в реестре инвестиционных планов - уже более 50 проектов, причем у каждого инвестиции составляют от 100 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.