11 Октября 2020
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Экономика В России
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Интенсивность движения в воздушном пространстве России выросла более чем на 8%

Интенсивность движения в верхнем воздушном пространстве России в мае 2019 года выросла на 8,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Таковы данные ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которые приводит Росавиация.

Интересно, что количество внутренних полетов превысило международные перевозки. "На международных воздушных линиях было выполнено более 77,3 тыс. полётов, рост + 2 %, включая 25,03 тыс. транзитных полётов. Число внутренних полётов составило 78,97 тыс., рост + 16 %", - говорится в сообщении Росавиации.

С начала года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны более 668 тыс. полетов, увеличив этот показатель относительного того же периода прошлого года на 8,52%.

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Интенсивность движения в воздушном пространстве России выросла более чем на 8%

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Теги: воздушное пространство, полеты, авиадиспетчер



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