У чиновников начнут изымать незадекларированный доход

Минюст разрабатывает законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально.

О подготовке соответствующего проекта закона сообщает пресс-служба министерства. Документ предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Сейчас в России предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход государства объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц, в отношении которых не представлено сведений о законности их приобретения.

В прошлом году в МЧС назвали ошибкой данные о миллиардных доходах главного спасателя Ставрополья.

В изначальном варианте документа говорилось, что Александр Иваницкий - глава ставропольского управления - за 2017 год заработал почти 2,6 млрд рублей. При этом в 2016 году его доход составил 3,3 млн рублей.

Источники своих доходов Иваницкий в декларации не указывал.