Патриарх Кирилл назвал протесты против строительства храма в Екатеринбурге организованной политической акцией

Патриарх Кирилл назвал екатеринбургские протесты против строительства храма на территории сквера у Драмтеатра организованной политической акцией, такое заявление он сделал в Telegram-канале "Слово патриарха".

Глава РПЦ отметил, что против строительства православного учреждения высказалась не имеющая отношения к строительству группа молодежи.

"Их взяли и организовали. Не случайное это явление было. Идея была сделать храм, справа и слева разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой бы люди могли гулять. То есть превратить это место в самое замечательное место города", - отметил патриарх.

Кирилл добавил, что место строительства храма не должно становиться местом политической борьбы.

Напомним, на фоне протестов в Екатеринбурге патриарх Кирилл встречался с Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. А на освящении нового русского храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что в среднем РПЦ строит по три храма в сутки. При этом, по официальной статистике, с 2007 по 2017 год (последние данные) число больничных организаций в России сократилось с 6,8 тыс. до 5,3 тыс., то есть почти по 3 больницы в неделю сокращается, перепрофилируется, оптимизируется и так далее.