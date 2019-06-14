RCC Boxing Promotions удостоилась премии лучшей промоутерской компании года

RCC Boxing Promotions стала обладателем награды "Лучший промоушен года". Премию вручали на церемонии открытия II Всемирного боксерского форума.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что RCC Boxing Promotions была выбрана победителем единогласно.

Промоутерской командой года становится организация, которая очень много вкладывает в бокс и развитие бокса и не только в рамках региона и страны, но и проводит турниры мирового уровня.

"RCC Boxing Promotions и Игоря Алексеевича Алтушкина поддержали все международные федерации: WBO, WBA, WBC и IBF", - отметил Умар Кремлев.

Премию получил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

За два года компания RCC Boxing Promotions провела 29 боксерских турниров различного уровня.

Под эгидой RCC прошли бои Александра Поветкина и Дениса Лебедева.

На сегодняшний день в профессиональной команде RCC состоит 16 боксеров.

Звездников отметил, что "Русская Медная Компания", правительство Свердловской области и Федерация бокса России делают большой вклад в развитие бокса в регионе, что позволяет назвать Екатеринбург столицей единоборств России.

Напомним, в 2018 году Игорь Алтушкин открыл в Екатеринбурге первую в России Академию единоборств РМК. На этой площадке проходят турниры с молодыми уральскими звездами бокса и MMA из RCC Boxing Promotions. В здании пять этажей, где представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, каратэ, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. Там преподают высококвалифицированные тренера, сотрудники академии с циклом общефизического восстановления.

Промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions также основал Алтушкин еще 2016 году. Там выступает более 70 профессионалов бокса и смешанных единоборств в различных весовых категориях из России и других стран.