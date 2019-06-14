11 Октября 2020
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Общество За рубежом
борт номер один Boeing 747 самолет президента сша (2019) | Фото:AF.mil

Трамп изменил дизайн борта номер один, который не менялся со времен Кеннеди

Дональд Трамп представил новый дизайн борта номер один. Предполагается, что нынешняя бело-голубая ливрея президентского Boeing 747, которая не менялась с 1962 года (ее тогда создал промышленный дизайнер Раймонд Лоуи для президента Кеннеди), станет "более патриотичной".  

"Это ваш новый борт номер один", - сказал Трамп в интервью ABC News и показал макет самолета в красно-бело-синей ливрее с американским флагом на хвосте.

Интересно, что Трамп анонсировал также и технические изменения, мол, "это будет гораздо более большой самолет" с "гораздо большим размахом крыльев". А когда интервьюер спросил, будет ли в новом самолете спасательная капсула как в фильме "Самолет президента", Трамп ответил, что нет, но добавил: "есть пара секретов, о которых мы не должны говорить".

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Нынешний дизайн не менялся со времен Кеннеди

Кстати, раньше планы Трампа по переустройству борта номер один пытались саботировать конгрессмены-демократы. Они предлагали утвердить поправку, ограничивающую варианты окраски и внутренней отделки для новых президентских самолетов.

В феврале 2018 года Белый дом объявил о заключении контракта с Boeing на создание двух новых самолетов номер один. Президент потребовал, чтобы они были готовы к 2012 году – на три года раньше, чем предполагал первоначальный план. Тем не менее, Трамп в интервью заявил, что делает самолет не для себя, а для других президентов.

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Трамп изменил дизайн борта номер один, который не менялся со времен Кеннеди

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Теги: дональд трамп, борт номер один, дизайн



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