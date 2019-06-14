11 Октября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото

С 2020 года в России будут продавать алкоголь в интернете

Министерство финансов России подготовило проект закона, который предполагает легализацию торговли алкоголем в интернете.

Как предполагается, это станет возможным с 1 января 2020 года. Однако продавать в Сети можно будет только вина и шампанское с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Это будет распространяться только на производителей и оптовые компании.

C 1 января 2021 года по 1 января 2023 года продавать можно будет также вина сельскохозяйственных производителей, а также производителей пива, сидра, медовухи и пуаре, а также распространяющие их оптовые компании.

При этом торговым сетям продавать алкоголь в Сети не разрешат.

Против законопроекта выступает Минздрав, который ранее уже отклонял законопроект, так как он противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции, сообщает РБК.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова поддержала инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года. Кабмин готов рассмотреть варианты установления возрастной планки при продаже алкоголя от 19 лет до 21 года.

Как считает министр, требуется расширить полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя. Она привела в пример трезвые деревни в Якутии.

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

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С 2020 года в России будут продавать алкоголь в интернете

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Теги: интернет, алкоголь



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Ранее 03.08.2018 07:46 Мск Минфин предложил легализовать продажу алкоголя в интернете

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