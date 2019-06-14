Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.

Это сделано с условием, что россияне будут подключаться к ИПК добровольно. Таким образом, Минфин и Банк РФ, которые разработали пенсионную модель ИПК, должны будут отказаться от автоподписки, которая предполагала, что все граждане, имеющие накопления, должны были автоматически подключаться к системе. Выйти из нее россияне могли бы только после подачи соответствующего заявления.

Как сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, юридическая часть законопроекта об ИПК готова, и документ после поправок внесут в Госдуму "если не в июне, то в июле", сообщают "Известия".

Ранее министерство финансов не подтвердило информацию о том, что россияне, достигшие предпенсионного возраста, будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Напомним, ТАСС, со ссылкой на одну из версий законопроекта об ИПК, сообщало, что наравне с жителями страны предпенсионного возраста не будут включаться по умолчанию в систему ИПК россияне с низкими доходами. Но эти две категории смогут подать заявление об участии в ИПК по собственному желанию.

Правительство должно отказаться от идеи автоподписки россиян на отчисление процента заработка в добровольную накопительную часть пенсии. Об этом на "правительственном часе" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, такое решение вызовет недовольство плательщиков.