Медведев обрушился с критикой на Роскосмос

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев призвал вернуть стране лидерство в космосе.

"Лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", — сказал премьер-министр. Медведев также подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансовые показатели федеральной космической программы. Так, до конца года Роскосмос должен освоить около 200 млрд руб.

Премьер-министр также раскритиковал госкорпорацию за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств. По словам Медведева, при реализации космической программы нужно учитывать санкционное давление, сообщает "Интерфакс".

Напомним, найденные в минувшем году нарушения в космической отрасли имели совсем иной масштаб, заявили в Счетной палате РФ. В 2017 году Счетная палата выявила 151 нарушение в работе Роскосмоса, объем нарушений составил 785,5 млрд рублей. Теперь по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей.

В конце мая глава СП РФ Алексей Кудрин отчитался о проделанной работе перед членами Совета Федерации. Он отметил, что в прошлом году Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей – это на 1 трлн рублей меньше, чем годом ранее.

Такая разница стала возможна благодаря приказу Минфина, который позволяет ведомствам исправлять свои ошибки в ходе проверки аудиторов и предоставлять им отчеты в уже исправленном виде.

Кроме того, в прошлом году Роскосмос не отличился миллиардными нарушениями, как это было в 2017 году.

"Год назад в нашем отчете были нарушения Роскосмоса на 800 млрд руб. Слава богу, что в этом году такого рода объектов не было выявлено", - отметил глава СП.

Напомним, в прошлом году Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса".