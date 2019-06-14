В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о "углеродном налоге"

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Анатолий Чубайс, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о "углеродном налоге"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев инициативу председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса о введении в России углеродного налога, заявив, что пока вводить такой налог нельзя, поскольку глупо "освобождаться от своего преимущества".

"В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это, прежде всего, касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток".

По мнению депутата, реализация идеи Чубайса ухудшит положение россиян. "Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", — отметил зампред комитета, сообщает RT.

Напомним, по мнению Чубайса, "углеродный налог" будет стимулировать промышленность снижать выбросы.

На первом этапе, как считает экс-глава РАО ЕЭС России, такой налог может быть минимальным. Чубайс напомнил, что согласно плану действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть необходимость создания системы госучета объемов выбросов. "Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - сказал Чубайс в интервью РИА "Новости".

"Тогда данный шаг стал серьёзным стимулом для строительства сооружений, максимально снижающих выбросы в атмосферу, - напомнил эксперт Накануне.RU Владимир Терешков. – Например, в Нижнем Тагиле много было сделано, в других территориях Среднего Урала. Это своеобразная защита экологии, природы, которая давно практикуется на мировом, в том числе европейском уровне. На самом деле идея старая, ничего нового в ней нет. Сейчас в России существует определённый набор налогов, стимулирующих предприятия на строительство и реконструкцию объектов по защите атмосферы от выбросов, есть соответствующий контроль. Поэтому стоит серьёзно задуматься, надо ли вводить дополнительный сбор на выбросы углекислого газа".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о "углеродном налоге"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Чубайс, налог, Госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.10.2019 07:43 Мск Минэкономразвития отказалось вводить "налог Чубайса"
Ранее 17.10.2019 07:31 Мск Тарифы ЖКХ вырастут из-за "налога Чубайса"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2019 11:46 Мск "Подорожает буквально все". Челябинске эксперты выступили против введения "углеродного налога"
Ранее 13.06.2019 09:59 Мск "Уже есть набор налогов". Эксперт усомнился в "углеродной" инициативе Чубайса
Ранее 13.06.2019 06:41 Мск Чубайс грозит России новым налогом - "углеродным"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети