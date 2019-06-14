В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о "углеродном налоге"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев инициативу председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса о введении в России углеродного налога, заявив, что пока вводить такой налог нельзя, поскольку глупо "освобождаться от своего преимущества".

"В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это, прежде всего, касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток".

По мнению депутата, реализация идеи Чубайса ухудшит положение россиян. "Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", — отметил зампред комитета, сообщает RT.

Напомним, по мнению Чубайса, "углеродный налог" будет стимулировать промышленность снижать выбросы.

На первом этапе, как считает экс-глава РАО ЕЭС России, такой налог может быть минимальным. Чубайс напомнил, что согласно плану действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть необходимость создания системы госучета объемов выбросов. "Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - сказал Чубайс в интервью РИА "Новости".

"Тогда данный шаг стал серьёзным стимулом для строительства сооружений, максимально снижающих выбросы в атмосферу, - напомнил эксперт Накануне.RU Владимир Терешков. – Например, в Нижнем Тагиле много было сделано, в других территориях Среднего Урала. Это своеобразная защита экологии, природы, которая давно практикуется на мировом, в том числе европейском уровне. На самом деле идея старая, ничего нового в ней нет. Сейчас в России существует определённый набор налогов, стимулирующих предприятия на строительство и реконструкцию объектов по защите атмосферы от выбросов, есть соответствующий контроль. Поэтому стоит серьёзно задуматься, надо ли вводить дополнительный сбор на выбросы углекислого газа".