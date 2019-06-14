Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом перехода на расчеты в национальных валютах.

Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро. Это позволит снизить риски для бизнесменов в России и в странах Евросоюза.

Также Силуанов отметил шаги Москвы по улучшению инвестиционного климата и либерализацию торговли в России, и заверил Шефчовича, что Москва заинтересована в участии иностранных компаний в нацпроектах, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Россия и Китай подпишут соглашение, которое позволит проводить расчеты между двумя странами в национальных валютах.

Согласно проекту документа, "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)".

Как отмечается, при этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Ожидается, что Москва и Пекин будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять их использование, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов.