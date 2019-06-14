11 Октября 2020
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Общество В России
старик, слезы (2016) | Фото:pikabu.ru

Голикова сообщила о новом виде соцстрахования

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила изучить вопрос о введении нового вида обязательного социального страхования на случай, если пожилые люди нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"Рекомендовать главному финансовому уполномоченному Юрию Воронину сформировать при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере рабочую группу <...> по проработке возможности и целесообразности введения нового вида обязательного социального страхования на случай нуждаемости в постоянном постороннем уходе", - говорится в документе.

В рабочую группу должны войти представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, а также экспертного сообщества. Предложения должны быть подготовлены к 1 ноября текущего года, сообщает ТАСС.

Ранее Голикова заявила, что "надо предметно поработать над нынешней структурой социального страхования, чтобы можно было использовать страховой компонент в качестве одного из механизмов финансирования ухода за пожилыми".

Сегодня на социальные услуги для инвалидов и пожилых выделяются средства из региональных бюджетов. С текущего года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в национальный проект "Демография" и до 2022 года должна охватить все регионы страны. На внедрение системы долговременного ухода на ближайшие шесть лет предусмотрено 10,7 млрд руб. средств федерального бюджета.

Как сообщалось ранее, в России могут проиндексировать пенсии по инвалидности работающим инвалидам. Такое поручение после отчета правительства в Государственной Думе дал Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития глава кабмина Дмитрий Медведев.

О результатах главе правительства должны доложить до 1 июля. Также до 20 июня будут подготовлены расширенные списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, на основании которых устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

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Голикова сообщила о новом виде соцстрахования

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Теги: соцстрахование, пожилые люди, Голикова



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