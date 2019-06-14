11 Октября 2020
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сериал &quot;Чернобыль&quot; от HBO (2019) | Фото: youtube.com/HBO

Вассерман о фанатах "Чернобыля": куча недоучек

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскритиковал поклонников сериала "Чернобыль".

По его словам, ими манипулирует американская пропаганда. Как считает Вассерман, основная цель создателей шоу — очернить Советский союз и современную Россию, представив начальников циничными, а народ — "грязной матерящейся массой". "Эту идею через все возможные инструменты — монтаж, цветокоррекцию, музыку — вбивают в мозг, чтобы навсегда оставить у зрителя", — сообщил телеведущий.

Вассерман заметил правдивое описание создателями "Чернобыля" работы ядерного реактора, однако многие другие сюжетные линии назвал ложью. По словам публициста, профессор Легасов не скрывал информации о катастрофе от иностранных коллег, а большинство чиновников не относились к произошедшему бесчувственно.

При этом поклонников сериала Вассерман назвал "кучей недоученных жизнью" и "не способными отличить еду от наживки на крючке", сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось ранее, в Роскомнадзор обратилась партия "Коммунисты России" с требованием ограничить доступ к мини-сериалу американского телеканала HBO "Чернобыль". Также данная партия настаивает на возбуждении в отношении создателей сериала уголовного дела о клевете, сообщает пресс-служба политической организации.

В партии полагают, что в американском сериале "Чернобыль" "подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO".

Тем временем, выход мини-сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO породил новую волну интереса к трагическим событиям 1986 года. Уже известно о двух российских художественных проектах на эту тему, а документальный фильм собирается показать Первый канал. Лента выйдет в эфир 22 июня.

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Вассерман о фанатах "Чернобыля": куча недоучек

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Теги: Чернобыль, Вассерман, сериал



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Ранее 26.06.2019 15:29 Мск Джордж Мартин высказался по поводу сериала "Чернобыль"

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