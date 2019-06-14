11 Октября 2020
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Армия и ВПК Дальневосточный ФО
Модернизированный танк Т-80БВМ (2017) | Фото: otvaga2004.mybb.ru

На Дальний Восток перебросили 40 танков Т-80

40 модернизированных боевых танков Т-80БВМ поступили на вооружение на Дальнем Востоке.

Ранее боевые машины находились лишь на европейской части России. До модернизации Т-80 хранились на базах в качестве стратегического резерва. Т-80 выбрали благодаря климату — на Дальнем Востоке чистый воздух и отсутствие высокогорья, что позволяет раскрыться газотурбинному двигателю этого танка на полную.

Еще одно преимущество - хороший запуск силовой установки танка в условиях низких температур. Так, при температуре воздуха ниже минус 40 градусов оперативная готовность машин достигается за несколько минут, тогда как разогрев дизельного двигателя на морозе длится около 40 минут, сообщают "Известия".

Машины будут дислоцироваться в селе Екатеринославка Амурской области в 100 км от Благовещенска.

Ранее издание National Interest оценило модернизацию танка Т-80. Как считают эксперты, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как дизельные двигатели необходимо прогревать около 45 минут при температуре 30 градусов ниже ноля, в то время как Т-80 с газотурбинной силовой установкой готов к бою уже через минуту после запуска.

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На Дальний Восток перебросили 40 танков Т-80

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Теги: танки, Т-80



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