11 Октября 2020
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Политика В России
(2019) | Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Песков прокомментировал появление в Кремле девушки в футболке "Я/Мы Голунов"

Футболка в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова на приеме в Кремле не осталась незамеченной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, было замечено. Она сидела на первом ряду. Но в этом ничего такого, говоря по-русски. Здесь нету поводов для вопросов. Там не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет, собственно, поводов для каких-то вопросов или изумлений", - сказал официальный представитель Кремля, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о приеме в Кремле, который состоялся 12 июня. По случаю вручения госпремий пианист Николай Луганский пришел с дочерью, которая была одета в футболку с надписью "Я/Мы Голунов". Девушка сидела в первом ряду, а награды вручал глава государства Владимир Путин.

(2019)|Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В этот же день в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку Голунова. На ней была замечена дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова. Сама Пескова опубликовала в Instagram свою фотографию с газетой РБК в руках. На передовице издания видна надпись "Я/Мы Иван Голунов". Впрочем, появилась запись накануне – когда уже стало известно о снятии с журналиста обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

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Песков прокомментировал появление в Кремле девушки в футболке "Я/Мы Голунов"

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Теги: Кремль, Голунов



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