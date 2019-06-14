Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

Российские власти предложили Киеву мировое соглашение по разбирательству "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, Киев пока не готов заключать новый контракт на транзит газа на условиях, аналогичных тем, что действуют для европейских покупателей. "Проще продлить действующий", — отметил Новак. При этом Москва, по словам министра, надеется на прагматичный подход Украины в переговорах о продлении транзита.

Как сообщил Новак, Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%, сообщает ТАСС.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что Россия по-прежнему готова предоставить скидку 25% на газ для Украины. Он подчеркнул, что на Украине основное внимание уделяется вопросу транзита газа через украинскую территорию, в то время для Украины главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в страну, ведь действующий контракт истекает в конце 2019 года.

На предложение Миллера мгновенно отреагировал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он написал в Facebook, что предложение "Газпрома" нереальное и вообще Украине не нужна скидка на газ, зато Украина заставит "Газпром" заплатить "сотни миллионов долларов" через Стокгольмский арбитраж.

Вести переговоры о новом контракте на поставку газа "Нафтогаз" будет только с участием ЕС, заявил глава компании Андрей Коболев. Это свидетельствует о том, что в Киеве хотят создать новый газовый конфликт с Россией и интернационализировать его, впутав в него Европу.