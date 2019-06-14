На Шиесе начались задержания активистов за майские протесты

В Архангельской области полиция задержала активистов Владимира Когута и Валерия Шептухина, об этом сообщают их коллеги в группе "Поморье - не помойка!" в соцсети "Вконтакте".

"Им вменяют административную статью "организация единовременного пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка", - говорится в сообществе.

В мае этого года на Шиесе группа активистов не давала работать технике на стройке, которые активисты считают незаконной. Полиция расценила это как правонарушение.

Напомним, организаторы протестов требуют запретить ввоз отходов из других регионов и строительство новых полигонов на территории Архангельской области. Также они протестуют против строительства полигона на станции Шиес и высказываются за введение раздельного сбора отходов. Возмущение их вызывает травля активистов от имени государства. Слоган митинга – "Отстоим Шиес – отстоим Север!".

Напомним, 7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.