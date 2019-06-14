"Очень грубая посадка": МАК опубликовал 100-страничный отчет о катастрофе "Суперджета"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сегодня опубликовал 100-страничный предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Согласно международному регламенту и заявлениям Минтранса и самого МАК, отчет должен был быть опубликован в 30-дневный срок после происшествия, то есть 5 июня (ЧП произошло 5 мая). Однако, в назначенный день на сайте МАК появилось лишь сообщение о том, что доклад готов и он был представлен авиационным властям, перевозчику ("Аэрофлот"), следственным органам и производителю "Суперджета – ПАО "ОАК". Там же сообщалось, что в общий доступ документ будет выложен после "окончательной корректорской выверки".

Также МАК многократно отметил, что в предварительном отчете нет ответов на вопрос "Кто виноват?" – это прерогатива следственных органов и суда. Эксперты же просто выяснили, что происходило до, во время и после катастрофы.

Напомним, катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

В начале документа говорится: "Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен".

"На 6-й минуте полета после воздействия атмосферного электричества экипаж принял решение на возврат в аэропорт Шереметьево. На борту самолета находились 2 члена летного экипажа, 3 члена кабинного экипажа и 73 пассажира. В результате авиационного происшествия 1 член кабинного экипажа и 40 пассажиров (39 – граждане России, 1 – гражданин США) погибли, 1 член летного экипажа и 2 пассажира получили серьезные травмы, 1 член летного экипажа и 2 члена кабинного экипажа, а также 4 пассажира получили незначительные телесные повреждения. В результате нескольких приземлений со значительной вертикальной перегрузкой и возникшего затем пожара самолет получил значительные повреждения", - говорится в отчете.

В докладе отмечается, что некоторые исследования уже проведены, другие – например, касательно медицинских сведений – еще в работе. В окончательном отчете планируется представить "медицинские сведения и краткие результаты паталогоанатомических исследований", данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц при авиационном происшествии, оценку действий аварийно-спасательных команд, состояние и последовательность применения аварийно-спасательного оборудования самолета.

Что касается аварийного оборудования, то в отчете говорится: "Все переносное аварийно-спасательное и кислородное оборудование (за исключением кислородных баллонов, располагавшихся в разрушенной задней багажной полке кабины пилотов по правой стороне, и двух фонарей для членов летного экипажа) обнаружено на штатных местах. Аварийные трапы передние левый и правый сработали при открытии дверей и раскрылись в рабочее положение. Задний левый трап в рабочее положение не раскрывался. Вторым пилотом для покидания своего рабочего места при эвакуации через правую форточку в кабине пилотов был использован канат. Работа по анализу работоспособности аварийно-спасательного оборудования продолжается".

По техническому состоянию самолета перед полетом комиссия приводит такие данные: "Замечаний от экипажа по работе систем ВС в предыдущем полете не было. Дополнительные работы, а также оформление листа отложенных работ не производилось. В ходе технического обслуживания проводились работы по проверке наличия и исправности аварийно-спасательного оборудования".

"За период эксплуатации самолета по пассажирским дверям зафиксирована 1 запись от 25.01.2018 об отклонении в работе механизма подъема, запирания и стопорения: дверь закрывается затруднительно, скрипит", сообщается в отчете. По этому замечанию были выполнены ремонтные работы.

Отдельно рассмотрена конструкция стойки шасси самолета. Ранее многие эксперты, в том числе глава авиакомпании S7 Владислав Филев, напоминали об инциденте с выкатыванием "Суперджета" за пределы ВПП в Якутске. Тогда из-за нагрузки в 4g были разрушены предохранительные штифты опоры шасси. МАК отмечает, что в ситуации с "Суперджетом" в Шереметьево нагрузки были еще больше: 5g и 5,85g (посадка с такой перегрузкой оценивается как "очень грубая"). При этом производитель рассчитывает, что максимальная нагрузка будет 3,75g. Другими словами, вопросов к конструкции шасси нет.

Багажное отделение

А вот к чему есть вопросы, так это к пилотированию в режиме DIRECT MODE: при сравнительном анализе заходов на посадку были выявлены необычные движения боковой ручки управления "значительно больше по амплитуде, носят колебательный характер, что приводило к существенным изменениям параметров продольного движения". "Аналогичные "размашистые" движения наблюдались и при заходах на посадку, выполнявшихся в режиме DIRECT MODE другими экипажами авиакомпании. Причины данных особенностей пилотирования анализируются", - говорится в отчете.