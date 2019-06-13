Мосгорсуд оставил в силе приговор Кокорину и Мамаеву

13 июня Московский городской суд оставил без изменения приговор российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, пишет РИА "Новости".

По совокупности преступлений Кокорину дали 1,5 года в колонии общего режима, Мамаеву - 1 год и 5 месяцев "общака".

Однако суд пересчитал сроки содержания под стражей футболистам из расчета день за полтора с 10 октября.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. Недавно чиновник Минпромторга России Денис Пак рассказывал, как Александр Кокорин бил его стулом по голове.