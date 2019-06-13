11 Октября 2020
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Происшествия В России Ленинградская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Ленинградской области сын известного хоккеиста убил собственную мать

В Ленинградской области 18-летний сын известного питерского хоккеиста Максима Соколова убил собственную мать, об этом пишет Baza со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка. Свидетелем кровавой расправы над Ириной Соколовой стал ее младший сын, он сумел спастись и убежать к соседям. Вернувшись с подмогой, мальчик увидел мертвую мать, а рядом с ним раненого брата.

В порыве злости юноша нанес брату несколько ударов ножом, однако молодой человек выжил, сейчас он в больнице.

Следственный комитет пока официально не прокомментировал ситуацию. Мотивы поступка старшего сына Соколова пока также неизвестны.

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В Ленинградской области сын известного хоккеиста убил собственную мать

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Теги: Максим Соколов, убийство, хоккеист, сын, жена



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2020 13:56 Мск СК: Жену экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил его старший сын
Ранее 14.06.2019 14:22 Мск Сын экс-вратаря сборной России заявил, что его брат готовил ритуальное убийство
Ранее 14.06.2019 12:05 Мск 15-летний сын хоккеиста Соколова задержан по делу об убийстве матери

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