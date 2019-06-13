В Ленинградской области сын известного хоккеиста убил собственную мать

В Ленинградской области 18-летний сын известного питерского хоккеиста Максима Соколова убил собственную мать, об этом пишет Baza со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка. Свидетелем кровавой расправы над Ириной Соколовой стал ее младший сын, он сумел спастись и убежать к соседям. Вернувшись с подмогой, мальчик увидел мертвую мать, а рядом с ним раненого брата.

В порыве злости юноша нанес брату несколько ударов ножом, однако молодой человек выжил, сейчас он в больнице.

Следственный комитет пока официально не прокомментировал ситуацию. Мотивы поступка старшего сына Соколова пока также неизвестны.