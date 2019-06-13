11 Октября 2020
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Общество За рубежом
Роббинс, Джанин (2019) | Фото:Mash

Американский ветеран после смерти жены нашел свою возлюбленную во Франции спустя 75 лет

Американский ветеран Роббинс и пожилая француженка Джанин смогли встретиться спустя 75 лет, об этом пишет Mash.

Все эти годы мужчина хранил фото своей возлюбленной, а она ждала встречи и учила английский язык.

Во время Второй мировой войны в 1944 году молодой американский солдат Роббинс проезжал мимо деревни Бри во Франции. Он искал у кого остановиться, его приютила французская семья. В ней жила 18-летняя девушка и молодые влюбились друг в друга. Ее звали Джанин.

Через некоторое время Роббинса вызвали на Восточный фронт, он пообещал, что обязательно вернется за Джанин, но не смог. Он уехал обратно в США и женился там на другой. В 2015 году его супруга умерла и он решил отыскать любовь всей своей жизни - в этом ему помогли французские журналисты. Сейчас Роббинсу 97 лет, а Джанин - 92 года.

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Американский ветеран после смерти жены нашел свою возлюбленную во Франции спустя 75 лет

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Теги: Роббинс, Джанин, ветеран, возлюбленная



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