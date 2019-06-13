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Политика В бывшем СССР Украина
Киев, Евромайдан, погром, беспорядки (2014) | Фото: вконтакте

В ООН раскритиковали расследование массовых убийств на "евромайдане" и в Одессе

Массовые расстрелы на киевском "евромайдане" в феврале 2014 года, сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также убийства журналистов на Украине так и не расследуются. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с этими правами, сообщают украинские СМИ.
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По ее словам, "расследование и судебное производство являются затяжными и неэффективными. Она отметила "определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет генеральная прокуратура", но что она имела в виду, совершенно непонятно. Не исключено, что это просто дежурная фраза.

Также Фрейзер напомнила, что в июле будет уже три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, которое тоже не расследовано. Она упомянула об убийстве писателя Олеся Бузины, в отношении которого начинается новое судебное разбирательство, "что еще больше затягивает правосудие".

Об отсутствии расследования убийств на "евромайдане" и в Одессе Украине напоминает не только Россия, но и западные организации. Однако никаких подвижек в расследовании так и нет.

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В ООН раскритиковали расследование массовых убийств на "евромайдане" и в Одессе

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Теги: Украина, ООН, евромайдан



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