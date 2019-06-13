Климкин спрогнозировал вступление Украины в ЕС к 2035 году

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который по-прежнему занимает свой пост, написал в Facebook, что страна может стать членом ЕС примерно в 2035 году.

По его мнению, сейчас в ЕС скептически относятся к принятию новых членов, и в ближайшие годы такие настроения сохранятся, но уже после 2025 года Украина сможет начать переговоры о членстве. К этому времени он относит принятие в ЕС стран Балкан, после чего дойдет очередь и до Украины. Однако предстоят долгие переговоры, ведь "европейская бюрократия никуда не делась, и чем дальше, тем более запутанная".

Климкин отмечает, что с момента начала переговоров о вступлении в ЕС до самого вступления проходит 10-12 лет. Поэтому он вычислил примерную дату - 2035 год. Правда, отметил, что это при отсутствии каких-либо препятствий. А европейцы будут предвзято рассматривать каждый шаг Украины, подчеркнул украинский министр.

Он также признал, что в ЕС не все хотят видеть Украину.

Как сообщало Накануне.RU, на днях председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет наибольшие шансы вступить в ЕС в 2025-2027 гг., когда там будут председательствовать Польша и Литва.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО".