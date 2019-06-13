Правительство РФ одобрило обнуление НДС на самолеты с российской регистрацией

Кабмин России одобрил законопроект, предусматривающий обнуление НДС (налог на добавленную стоимость) на ввоз в Россию самолетов при условии их регистрации в РФ.

Как ранее сообщалось, в целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов, передает ТАСС.

Также проект, разработанный Минфином, предлагает освободить от НДС ввозимые авиадвигатели, запасные части и комплектующие, печатные издания, необходимые для разработки и испытания гражданских самолетов и двигателей. От НДС также могут освободить операции по реализации самолетов, зарегистрированных в российском реестре, работы и услуги по строительству таких самолетов и лизинговые операции.