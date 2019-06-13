СМИ: иностранцам, снимающим кино в России, предоставят субсидии из федерального бюджета

В Министерстве экономического развития России подготовили правила субсидирования из федерального бюджета съемок иностранного кино на территории России. По данным РБК, субсидирование начнется уже в сентябре этого года.

Получит так называемые рибейты смогут не сами иностранные студии или телеканалы, а их российские партнеры, на базе которых и будут проводиться съемки. Они должны соответствовать нескольким параметрам, например, работать на рынке не меньше одного года. Требования будут предъявляться и собственно к контенту. Претенденты на субсидии должны будут пройти квалификационный тест и набрать минимум 17 баллов из 41 возможного, следует из проекта правил. Учитываются культурный и экономические аспекты проекта и требования к творческой группе.

Например, если сюжет фильма или сериала основан на российском литературном произведении, проект получает 2 балла, если съемки в России займут семь дней — 3 балла, 14 дней — 4 балла, 21 день и больше — 5 баллов, если режиссером или ведущим актером или актрисой на проекте будет гражданин России — 1 балл. В случае если среди ключевых участников творческой группы выступает уже лауреат "престижной международной премии", то проект получает дополнительные 2 балла.

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).