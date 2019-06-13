На Южном Урале задержали рецидивиста, который пытался незаконно пересечь границу

На Южном Урале пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Задержанный ранее отбывал наказание за кражу и убийство. После освобождения в июне текущего года он был выдворен за пределы Российской Федерации и ему пожизненно был запрещен въезд в страну.

"Осознавая наличие пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию задержанный предпринял попытку нарушения границы в ночное время с целью дальнейшего убытия в Челябинск и последующей легализации", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.