10 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
пункт пропуска, граница, госграница, Зауралье, ФСБ (2018) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

На Южном Урале задержали рецидивиста, который пытался незаконно пересечь границу

На Южном Урале пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Задержанный ранее отбывал наказание за кражу и убийство. После освобождения в июне текущего года он был выдворен за пределы Российской Федерации и ему пожизненно был запрещен въезд в страну.

"Осознавая наличие пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию задержанный предпринял попытку нарушения границы в ночное время с целью дальнейшего убытия в Челябинск и последующей легализации", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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На Южном Урале задержали рецидивиста, который пытался незаконно пересечь границу

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Теги: граница, ФСБ, уголовное дело, убийство,



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