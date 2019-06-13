Тюменские финалисты WorldSkills Russia-2019 и их наставники получили благодарность от губернатора

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев поздравил тюменскую сборную с успешным выступлением в финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2019, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Вы достойно представили наш регион на всероссийских соревнованиях. Подтвердили свой профессиональный уровень. Я уверен, что приобретенный вами бесценный опыт, поможет вам в достижении новых вершин", - обратился Сысоев к участникам чемпионата. Экспертов замгубернатора поблагодарил за плодотворную работу по подготовке участников к соревнованиям.

Он вручил финалистам и их наставникам благодарственные письма губернатора.

Напомним, в копилке тюменцев одна золотая, две серебряных и пять бронзовых медалей, а также медальон за профессионализм. Делегация региона состояла из 21 человека. Они участвовали в 17 компетенциях.

По результатам чемпионата среди 82 субъектов Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, Тюменская область занимает 11 место.