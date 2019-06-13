10 Октября 2020
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парад планет, Юпитер, Венера, Луна (2017) | Фото: vk.com/public153975690

РАН просит у Роскосмоса 17 млрд рублей на совместный с США проект "Венера-Д"

Роскосмос получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры.

Запуск "Венеры-Д" планируется в 2029 или 2031 годах. Ученые просят на реализацию российской части проекта более 17 миллиардов рублей на ближайшие 10 лет.

Как сообщает РИА Новости, американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.

Ранее сообщалось, что пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа запланирован на 2030 год.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, высадка американских астронавтов на Луне, которую США запланировали на 2024 год, будет больше похожа на шоу, чем на реальное освоение спутника.

США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну. В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

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РАН просит у Роскосмоса 17 млрд рублей на совместный с США проект "Венера-Д"

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Теги: венера-д, роскосмос, ран



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