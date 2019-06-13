10 Октября 2020
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Экономика Пермский край
плакат малый бизнес (2007) | Фото: Накануне.RU

Сделанные в Прикамье аэродинамические тренажёры купили Катар и Португалия

Бизнесмен из Прикамья, занимающийся производством аэродинамических тренажёров, поставил свою продукцию в Катар и Португалию. Информация об этом прозвучала на заседании правительства края по время обсуждения реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого кабина.

Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал, что работа по реализации нацпроекта начинается не с нуля. Согласно статистике, бизнес в крае растёт и развивается. Регион занимает второе место в Приволжском округе по численности субъектов предпринимательства на тысячу населения. С 2016 г. на 12% – с 1,03 до 1,17 млрд руб. – вырос оборот продукции компаний малого и среднего бизнеса.

Заместитель председателя правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов заявил, что для достижения целей, поставленных президентов в рамках развития малого и среднего бизнеса, в регионе разработаны четыре проекта. На них выделено 487 млн руб. из федерального и 62 млн – из краевого бюджетов.

Как рассказал директор по развитию "Авиа Конструкторской Мастерской" (АКМ-Авиа) Александр Юнусов, компании была оказана услуга по проведению патентных исследований за счёт средств господдержки. Прошли патентные исследования зарубежных рынков, организация получила 150 тыс. руб. на реализацию своих идей.

плакат малый бизнес(2007)|Фото: Накануне.RU

"В итоге компании удалось получить два положительных решения относительно выдачи патентов на изобретение аэродинамического двигателя, на их основе была подана зарубежная заявка. Сумма полученной субсидии – 225 тыс. руб.", – отметил Александр Юнусов.

Также благодаря господдержке "АКМ-Авиа" смогла заключить два новых контракта на сумму более 100 млн руб. В феврале этого года аэродинамические тренажёры были поставлены в Португалию и Катар.

По данным Минпрома, в крае регулярно проходят мероприятия, на которых предприниматели могут пообщаться друг с другом и узнать о новшествах бизнеса. В частности, 13 и 14 июня на заводе имени Шпагина проходят Дни пермского бизнеса, а 19 и 20 сентября прикамских бизнесменов ждёт Межрегиональный экспортный форум.

Председатель пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Роман Водянов предложил популяризовать предпринимательство среди старшеклассников, продолжить организацию бизнес-акселераторов в крае и реализовать проект по повышению налоговой грамотности среди населения. Глава Прикамья поддержал создание центра повышения налоговой грамотности и в связи с этим дал поручение Министерству образования и науки рассмотреть поступившие предложения.

Напомним, ранее в рамках Петербургского экономического форума были объявлены результаты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Пермский край показал лучший результат за всю историю рейтинга, поднявшись с 47-го места на 25-е

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Сделанные в Прикамье аэродинамические тренажёры купили Катар и Португалия

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Теги: аэродинамические тренажёры, малый и средний бизнес



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