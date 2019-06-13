Аятолла Хаменеи рассказал о нежелании разрабатывать ядерное оружие

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Синдзо Абэ и Али Хаменеи (2019) | Фото: www.japantimes.co.jp

Аятолла Хаменеи рассказал о нежелании разрабатывать ядерное оружие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретились в четверг в Тегеране на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе. Как предаёт The Japan Times, Хаменеи заявил о нежелании разрабатывать, производить и применять какое-либо ядерное оружие.

До вчерашнего дня японские лидеры не посещали Иран 41 год, и нынешний визит Синдзо Абэ многими рассматривался как способ разрядить напряжённость в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Абэ передал духовному лидеру Ирана слова Трампа об искреннем желании переговоров, но Хаменеи заявил, что не верит президенту США, а кроме того "здесь не подходящий формат для обмена сообщениями с ним".

Стоит отметить, что в день примирительных заявлений в Оманском заливе были атакованы сразу два танкера. По некоторым данным, суда были атакованы торпедами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аятолла Хаменеи рассказал о нежелании разрабатывать ядерное оружие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иран, Япония, ядерное оружие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 09:25 Мск США: Иран пытался остановить британский танкер в Персидском заливе
Ранее 21.06.2019 09:58 Мск СМИ: Трамп передумал атаковать ПВО Ирана

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети