Аятолла Хаменеи рассказал о нежелании разрабатывать ядерное оружие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретились в четверг в Тегеране на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе. Как предаёт The Japan Times, Хаменеи заявил о нежелании разрабатывать, производить и применять какое-либо ядерное оружие.

До вчерашнего дня японские лидеры не посещали Иран 41 год, и нынешний визит Синдзо Абэ многими рассматривался как способ разрядить напряжённость в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Абэ передал духовному лидеру Ирана слова Трампа об искреннем желании переговоров, но Хаменеи заявил, что не верит президенту США, а кроме того "здесь не подходящий формат для обмена сообщениями с ним".

Стоит отметить, что в день примирительных заявлений в Оманском заливе были атакованы сразу два танкера. По некоторым данным, суда были атакованы торпедами.