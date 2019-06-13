10 Октября 2020
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форум предпринимателей, дни пермского бизнеса (2019) | Фото: permkrai.ru

Прикамские бизнесмены и губернатор обсудили "Трансформацию делового климата"

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в пленарном заседании "Трансформация делового климата", которое состоялось в рамках Х краевого форума предпринимателей "Дни пермского бизнеса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Также участниками "пленарки" стал прикамский бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, председатель совета директоров "Технопарк Пермь", исполнительный директор регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Евгений Протопопов, заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей Данилов, руководитель коммерческих проектов "Деловая среда" Александр Яковлев.

Открывая обсуждение, глава региона отметил, что бизнес Прикамья вырос из специфики края: успешные предприятия образовались и развиваются рядом с крупными производствами и промышленностью. Максим Решетников подчеркнул, что пермский бизнес готов инвестировать в край, и у предпринимателей есть понимание, что необходимо конкурировать и на глобальных рынках.

"Важно, что современные предприятия берут на себя большую “общественную нагрузку”. Они понимают, что быть богатым и умным в одиночку можно, но тогда это продлится недолго", - заявил Максим Решетников, отметив, что чтобы общество было богатым, необходимо развивать край, делать его более конкурентоспособным на мировом рынке.

форум предпринимателей, дни пермского бизнеса(2019)|Фото: permkrai.ru

Сейчас предприятия Прикамья развиваются и на глобальных рынках, в том числе, благодаря поддержки властей региона. С предприятиями края сотрудничают более 140 стран мира. Директор компании "Меркурий" Эдуард Соснин заявил, что местным компаниям проще продвинуть на экспорт удобрения или, например, продукцию крупных машиностроительных холдингов, чем товары малого и среднего бизнеса. По словам бизнесмена, в плане поддержке, малому и среднему бизнесу нужно просто "не мешать". Он подчеркнул, что бизнесу уже пора перейти к проактивной позиции, а власти необходимо способствовать развитию инфраструктуры: строительству дорог, проведению инженерных сетей обеспечить доступ информационной поддержки.

форум предпринимателей, дни пермского бизнеса(2019)|Фото: permkrai.ru

Также Максим Решетников осмотрел выставку форума. Свою продукцию и услуги представили более 80 предприятий. Внимание губернатора привлекла продукция "РИОС-СПОРТ" – резиновые покрытия для спортивных площадок. Глава региона заметил, что нужно рассмотреть возможность использования местных производителей при реконструкции и строительстве спортивных объектов.

Добавим, что сам форум проходит на площадке завода имени Шпагина. Он продлится два дня.

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Прикамские бизнесмены и губернатор обсудили "Трансформацию делового климата"

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Теги: форум предпринимателей, дни пермского бизнеса, максим решетников



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