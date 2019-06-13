Жительницу Зауралья отправили в колонию за невыплату алиментов своим пятерым детям

В Зауралье мать-кукушку приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Женщина на основании судебного приказа мирового судьи была обязана платить алименты на содержание пятерых своих несовершеннолетних детей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Однако подсудимая не платила деньги - долг составил 340 тыс. руб.

Ранее женщина уже два раза привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.