10 Октября 2020
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Общество За рубежом
принц Гарри Меган Маркл (2018) | Фото:Facebook

Кейт Миддлтон снялась в ТВ-шоу, а Меган Маркл станет редактором Vogue

Британские принцессы "из народа" меняют уклад жизни монархии. Раньше для представителей королевской семьи было зазорным появляться в глянце или на ТВ, ситуацию немного изменила принцесса Диана, но после нее долгое время никто не решался связываться с такими масс-медиа. И вот новый шаг: Кейт Миддлтон (37) приняла участие в съемках популярной детской передачи "Синий Питер". Blue Peter выходит на BBC и CBBC уже более 50 лет и является старейшим детским шоу в стране.

Герцогиня Кембриджская и будущая королева-консорт Великобритании снялась в семиминутном репортаже об экологической и просветительской деятельности детских организаций в Королевском садоводческом обществе. Вместе с детьми она провела время в садах Челси, ставила школьные опыты и играла в игры. В общем, полное ми-ми-ми от матери троих малолетних детей.

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Между тем, появился слух, что Меган Маркл (37) – жена принца Гарри – станет приглашенным редакторов в сентябрьском номере британской версии журнала Vogue. Речь идет о неслыханном для королевской семьи уровне откровенности: герцогиня Сассекская собирается пригласить на фотосессию журналистов в коттедж Фрогмор, где они с Гарри живут после рождения первенца. Сентябрьский номер журнала является самым важным в году, и на его обложку традиционно стараются поместить максимально влиятельную и "продаваемую" персону. В этом смысле бывшая голливудская актриса и нынешняя невестка королевы идеально подходит.

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Кейт Миддлтон снялась в ТВ-шоу, а Меган Маркл станет редактором Vogue

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Теги: кейт миддлтон, меган маркл, британская королевская семья



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