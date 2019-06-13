ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.

Координаты боевиков были переданы турецкой стороной, сообщает Минобороны РФ.

В районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков, передает РИА Новости.

В мае сообщалось, что с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе Хмеймим террористами было выпущено шесть реактивных снарядов.

Силы ПВО базы отразили атаку, а также уничтожили два приближавшихся к базе беспилотника.