ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Координаты боевиков были переданы турецкой стороной, сообщает Минобороны РФ.
В районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков, передает РИА Новости.
В мае сообщалось, что с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе Хмеймим террористами было выпущено шесть реактивных снарядов.
Силы ПВО базы отразили атаку, а также уничтожили два приближавшихся к базе беспилотника.