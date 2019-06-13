Боксёры из Нижневартовска победили на соревнованиях в Румынии – обошли соперников из 34 стран

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с боксёрами Магомедом Мамаевым и Владиславом Чепижко, которые завоевали высокие награды на первенстве Европы, а также родителями, тренерами и руководителем ассоциации "Северный десант" Александром Петерманом, который помогает спортсменам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Тихонов поздравил спортсменов, победивших соперников в румынском городе Галац. В мероприятии приняли участие 265 юношей и 135 девушек из 35 стран. Во время беседы боксёры поделились эмоциями от выступлений. Владислав Чепижко отметил, что у него в планах – новые вершины, соревнования более высоких уровней. Мамаев рассказал, что после окончания финального боя не сразу понял, что победил.

"Спустя время пришло осознание, я был очень рад", - отметил спортсмен.

Заслуженный тренер Российской Федерации Василий Вольф в разговоре с Тихоновым заявил, что в Нижневартовске есть много детей, которые хотели бы заниматься боксом, но им негде. Тихонов ответил, что решение проблемы нехватки площадей для занятий спортом планируют решить в этом году. На 2019 г. намечено подписание соглашения о строительстве зала единоборств. Местом для его возведения выбрана пустующая территория по улице Спортивной (напротив школы №15). Там будет несколько залов для занятий тхэквондо, рукопашным боем, каратэ, самбо, боксом и другими видами единоборств, которыми сейчас в городе занимаются 5 тыс. человек. Также власти запланировали проектирование спортивных комплексов в микрорайонах столицы Самотлора.

"В ближайшем будущем пять таких центров будут обустроены в пешей доступности для вартовчан. Также предполагается расширение крытого хоккейного корта в рамках госпрограммы. Кроме ледовой арены появятся залы для "сухих" тренировок", – сказал Тихонов.