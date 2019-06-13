Выплаты вкладчикам банка "Югра" идут, но Хотин остается под домашним арестом

11 июня в Басманном суде Москвы прошло судебное заседание по избранию меры пресечения для бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате 7,5 млрд рублей. Суд решил оставить Хотина под домашним арестом до 18 сентября. Бизнесмен просил избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Любопытный нюанс в том, что судебное заседание почему-то было перенесено с 18 на 11 июня, отмечает "Московская газета". И особо интересно, что ходатайство об этом, как стало известно в ходе заседания суда, было подано 3 июня, то есть именно в день, когда АО «Комплексные инвестиции» начало выплачивать долги пострадавшим вкладчикам банка «Югра».

Далее издание "МГ" кратко напоминает всю историю банка"Югра. Банк был основан 22 ноября 1990 года в Мегионе (ХМАО) на основе отделения Промстройбанка СССР. Учредителями выступили крупные предприятия нефтяной и газовой промышленности региона. В 1992 году он получил свое нынешнее название, а спустя два года был открыт первый филиал в Москве. По информации портала Bankir.ru, в 2012 году был выкуплен основной пакет акций «Югры». Одним из самых главных покупателей был Алексей Хотин. С 2013 по 2015 год активы выросли в 38 раз, а в рейтинге банков «Югра» поднялась с 261-го на 28-е место.

Еще три года банк активно развивался. А в начале 2016 года «Югра» вдруг показал убытки, около 22 млрд рублей. Причина - формирование резервов на возможные потери. По 2016 году чистый убыток составил 32 млрд рублей. И вот уже весной 2017 года после технического сбоя в работе «Югры» в отношении организации была инициирована проверка. А спустя три месяца принимается решение о введении в «Югре» временной администрации, то есть наступает внешнее управление с одновременным запретом на выплаты кредиторам.

Регулятор тогда пояснял, что такие шаги связаны с подозрениями о том, что «Югра» предоставляет недостоверную отчетность, есть признаки вывода активов и неких подозрительных операциях с вкладами. Правда, МВД не подтверждало, что у ведомства есть какие- либо материалы, свидетельствующих о том, что из «Югры» незаконно выводятся активы.

28 июля 2017 года у «Югры» была отозвана лицензия, в суд поступил иск о его ликвидации.

Генеральная прокуратура РФ 19 июля 2017 года официально публикует информацию об опротестовании двух приказов регулятора по «Югре»: того, который касался введения временной администрации в лице «Агентства по страхованию вкладов», и моратория на выплаты кредиторам. Нарушений, которые бы были обоснованием столь строгих действий проверки не обнаружили, а финансовая устойчивость банка имеется. И генпрокуратура потребовала отменить приказы.

Банк «Югра» пытался оспорить отзыв лицензии через Арбитражный суд, но неудачно. Обращение в Конституционный суд РФ дало в итоге некое определение, в котором говорится о вероятных нарушениях со стороны надзорных органов и Арбитражного суда. Но и только.

Что касается главного бенефециара банка "Югра", то уголовное дело в отношении Алексея Хотина было возбуждено 18 апреля 2019 года. Инкриминируют растрату 7,5 миллиарда рублей. Дело было инициировано после заявления «Агентства по страхованию вкладов».

В конце мая АО «Комплексные инвестиции», владельцем которого ряд истчников называет Алексея Хотина, анонсировало начало денежных выплат вкладчикам банка «Югра» (физическим лицам, чей размер вклада превышал 1400000 рублей). «Комплексные инвестиции» завили, что за три с половиной года в полном объеме рассчитаются со всеми вкладчиками. И 3 июня выплаты стартовали. Напомним, что именно 3 июня в суд поступило ходатайство о переносе сроков заседания по избранию меры пресечения для Алексея Хотина на неделю вперед.

В суде Хотин подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о том, что является акционером АО «Комплексные инвестиции». И рассказал,что идет системная работа по возврату денег пострадавшим вкладчикам банка «Югра». И в том числе в связи с этим просил освободить его из-под домашнего ареста. «Прошу изменить меру пресечения мне и менеджерам банка, для того чтобы мы могли созидать на возврат денежных средств. Пусть на нас останутся эти браслеты, но позвольте нам ездить на работу», - заявил Алексей Хотин.

Однако мера пресечения осталась прежней: домашний арест. АО «Комплексные инвестиции» продолжает выплаты кредиторам банка «Югра». Руководитель московского подразделения компании Сергей Лаптиев подробно рассказывал - что именно надо сделать пострадавшим вкладчикам, чтобы получиться выплаты.