10 Октября 2020
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беспилотник (2019) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

В Госдуме увидели риск повторения Карибского кризиса из-за беспилотников в Польше

Размещение эскадрильи боевых беспилотников США в Польше чревато повторением Карибского кризиса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Депутат уверен, что, используя такие методы, Соединенные Штаты просто пытаются запугать Россию. Однако это вряд ли удастся.

"Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры", - сказал Шаманов, слова которого приводит "Политэксперт" со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которая была подписана лидерами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой. Согласно документу, Варшава будет обеспечивать инфраструктуру для размещения американских военнослужащих и техники на польской территории.

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В Госдуме увидели риск повторения Карибского кризиса из-за беспилотников в Польше

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Теги: беспилотники в Польше, Владимир Шаманов



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