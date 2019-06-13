10 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Михаил Рольник (2019) | Фото:youtube.com

СМИ: Ведущий MTV Россия впал в кому

Бывший ведущий популярных программ телеканала MTV Россия Михаил Рольник впал в кому после отравления. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Мужчина, якобы, находится в критическом состоянии. Канал сообщает, не называя источник, что телеведущий мог отравиться алкоголем, принятым в больших дозах. В частности, речь идет о 4,2 промилле – это эквивалент нескольких бутылок водки. Сейчас мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вместе с Асей Калясиной Рольник вел Shit-парад (2001 год). Ведущие в жесткой форме критиковали нелепые или просто трэш-клипы, сформировав, по сути, формат, который спустя 15 лет станет весьма популярным в YouTube, тогда как на эфирном телевидении подобные вольности станут уже недопустимы из-за различных законов. Позже Рольник и Калясина ушли со своим проектом на "Муз-ТВ", где вели программу "Пип-Парад".  

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СМИ: Ведущий MTV Россия впал в кому

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Теги: михаил рольник, mtv россия, телеведущий, кома, алкоголь



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