Савченко: Порошенко скупает судей Конституционного суда для признания роспуска Рады незаконным

Экс-президент Украины Петр Порошенко подкупает судей Конституционного суда (КСУ), чтобы они признали незаконным решение нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом на канале NewsOne заявила депутат Рады Надежда Савченко.

По ее словам, один голос в КСУ стоил $10 млн, но уже подорожал до $12 млн. Всего же Порошенко подкупил 10 судей, нужно еще двоих.

"Вы думаете это проблема для бывшего гаранта? Я думаю, нет. Он из бюджета Украины вывел больше", – сказала Савченко.

При этом она подчеркнула, что досрочные выборы все равно состоятся, но это даст Раде возможность объявить импичмент президенту Зеленскому.

Отметим, что Рада отказала Зеленскому в рассмотрении его законопроекта об импичменте, однако на днях приняла свой закон. Формально это закон о временных следственных комиссиях, но в нем есть положение о временной следственной комиссии Верховной рады, которая может проводить расследование при импичменте президента. В конституции такая возможность указана, но закона об этом нет. И принятый закон восполняет этот пробел.

Интересно, что он был подан еще в конце 2014 года, но приняли его только сейчас. Правда, его еще должен подписать сам Зеленский. Если он его не подпишет, это может быть использовано против него - как его боязнь потерять пост. При подписании же Зеленскому могут объявить импичмент уже вскоре после признания указа о роспуске Рады незаконным. Таким образом, решение КСУ будет иметь большое значение для будущей расстановки сил в украинской политике.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, КСУ может признать роспуск Рады неконституционным.