Савченко: Порошенко скупает судей Конституционного суда для признания роспуска Рады незаконным

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Надежда Савченко (2018) | Фото:

Савченко: Порошенко скупает судей Конституционного суда для признания роспуска Рады незаконным

Экс-президент Украины Петр Порошенко подкупает судей Конституционного суда (КСУ), чтобы они признали незаконным решение нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом на канале NewsOne заявила депутат Рады Надежда Савченко.
Читайте также:

По ее словам, один голос в КСУ стоил $10 млн, но уже подорожал до $12 млн. Всего же Порошенко подкупил 10 судей, нужно еще двоих.

"Вы думаете это проблема для бывшего гаранта? Я думаю, нет. Он из бюджета Украины вывел больше", – сказала Савченко.

При этом она подчеркнула, что досрочные выборы все равно состоятся, но это даст Раде возможность объявить импичмент президенту Зеленскому.

Отметим, что Рада отказала Зеленскому в рассмотрении его законопроекта об импичменте, однако на днях приняла свой закон. Формально это закон о временных следственных комиссиях, но в нем есть положение о временной следственной комиссии Верховной рады, которая может проводить расследование при импичменте президента. В конституции такая возможность указана, но закона об этом нет. И принятый закон восполняет этот пробел.

Интересно, что он был подан еще в конце 2014 года, но приняли его только сейчас. Правда, его еще должен подписать сам Зеленский. Если он его не подпишет, это может быть использовано против него - как его боязнь потерять пост. При подписании же Зеленскому могут объявить импичмент уже вскоре после признания указа о роспуске Рады незаконным. Таким образом, решение КСУ будет иметь большое значение для будущей расстановки сил в украинской политике.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, КСУ может признать роспуск Рады неконституционным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Савченко: Порошенко скупает судей Конституционного суда для признания роспуска Рады незаконным

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Надежда Савченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети