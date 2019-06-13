Певец Шура продает вставные зубы, чтобы купить жилье

"Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы", - написал 44-летний Александр Медведев (более известный как Шура) в Instagram. Пост он сопроводил фотографией вставной челюсти.

Популярность к Шуре пришла в конце 90-х годов, во многом славе своей он обязан эпатажной манере исполнения и запоминающейся внешности – у него отсутствовали передние зубы. В 2003 году артист поставил себе зубные протезы, а в феврале 2019 года он сменил их на зубные импланты.

На протяжении года Шура судился за квартиру, в которой прожил 15 лет. Недвижимость артист приобрел в начале нулевых, тогда он, по собственному признанию, употреблял наркотики, и, подвергнувшись уговорам, переписал квартиру на другого человека, который, в итоге, ее лишился за долги. История достаточно мутная, но победу в этом деле Медведеву одержать не удалось.