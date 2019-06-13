Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве участницы конкурсов красоты из Магнитогорска

Челябинский областной суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве участницы конкурсов красоты из Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря 2019 года на период рассмотрения дела в суде.

По версии следствия, в июле прошлого года он в интернете увидел объявление, что 29-летняя девушка продает свою машину. Злоумышленник назначил встречу, заманил девушку в автосервис, где избил и задушил ее, после чего отвез тело в безлюдное место. Машину, личные вещи и документы девушки он забрал себе. На следующий день после убийства мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в суд.