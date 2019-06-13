Советника Бастрыкина арестовали по подозрению в теракте

ФСБ подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева - советника главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина - в совершении теракта, сообщает газета "Коммерсант".

Напомним, Музраев задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В конце мая сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

По данным газеты, генералу Музраеву инкриминируется п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Та же статья вменяется волгоградскому предпринимателю Владимиру Зубкову. Он был задержан одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде. Подозреваемые арестованы.

СКР, в свою очередь, инкриминирует фигурантам дела умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области не признает свою вину - он считает, что сейчас против него используют тех людей, которых он ранее посадил.