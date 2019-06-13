Роскомнадзор попросили ограничить доступ к мини-сериалу HBO "Чернобыль"

В Роскомнадзор обратилась партия "Коммунисты России" с требованием ограничить доступ к мини-сериалу американского телеканала HBO "Чернобыль". Также данная партия настаивает на возбуждении в отношении создателей сериала уголовного дела о клевете, сообщает пресс-служба политической организации.

"Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету", - заявил глава исполкома ЦК партии Сергей Малинкович, уточнив, что соответствующие обращения направлены в Роскомнадзор и МВД.

В партии полагают, что в американском сериале "Чернобыль" "подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO". "Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей", - подчеркнул Малинкович.